Përplasen dy makina “kokë më kokë” në Maliq, 7 të plagosur

Një aksident ka ndodhur mëngjesin e sotëm në Maliq në afërsi të fshatit Pendavinj.

Sipas informacioneve nga policia në aksident janë përfshirë një mjet dhe një furgon mallrash e për pasojë janë plagosur 7 persona.

1 prej tyre është në gjendje të rëndë ndërsa 6 të tjerët kanë marrë lëndime të lehta. Të plagosurit janë drejtues dhe pasagjerë në të dyja mjetet.

Policia ndërkohë po punon për sqarimin e rrethanave të aksidentit.

“Rreth orës 05:55, në afersi të fshatit Pendavinj, është përplasur automjeti tip “Benz” furgon me drejtues shtetasin I. M., me automjetin tip “Volkswagwn” me drejtues shtetasin B. C.

Si pasojë e aksidentit janë dëmtuar drejtuesi i furgonit dhe 3 pasagjerë në këtë automjet si dhe 3 pasagjerë që udhëtonin me automjetin tip “Volkswagen”, të cilët ndodhen në spital, jashtë rrezikut për jetën.

Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për zbardhjen e rrethanave dhe shkakut të aksidentit.”, thuhet në njoftimin e policisë.