Përplasen 2 makina në Kamëz, 3 fëmijë dërgohen në spital

Një aksident i rëndë ka ndodhur pasditen e kësaj të premteje në Kamëz. Mësohet se një automjet me drejtuese një grua me iniciale L. L., dhe pasagjerë 3 fëmijë të mitur është përplasur me automjetin me drejtues një person me iniciale G. D.. Policia thotë se të miturit janë dërguar në spital për kontroll dhe fatmirësisht nuk raportohet për probleme shëndetësore.

