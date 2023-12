Përndoqi, ushtroi dhunë dhe kanosi 24-vjeçaren, arrestohet një person në Tiranë

Një 33-vjeçar ka rënë në prangat e policisë së Tiranës, pasi akuzohet se në mënyrë të vazhdueshme prej disa muajsh ka përndjekur dhe më pas dhunuar një 24-vjeçare. Burime zyrtare nga policia bënë me dije se bëhet fjalë për shtetasin me inicialet E. C., banues në Lushnjë.

NJOFTIMI I POLICISE

Tiranë/Finalizohet nga Komisariati i Policisë Nr. 4, operacioni policor i koduar “Following”. Përndoqi për disa muaj një shtetase, ushtroi dhunë ndaj saj dhe e kanosi që të tërhiqte kallëzimin e bërë ndaj tij, kapet dhe vihet në pranga 33-vjeçari.

Shërbimet e Komisariatit të Policisë Nr. 4, në vijim të punës për goditjen e paligjshmërive në çdo formë të tyre, pas kallëzimit të bërë nga një shtetase 24 vjeçe se ish i dashuri i saj e kishte përndjekur në mënyrë të vazhdueshme, kishte ushtruar dhunë ndaj saj dhe e kishte kanosur për të tërhequr kallëzimin që ajo kishte bërë ndaj tij, menjëherë kanë organizuar dhe finalizuar operacionin policor të koduar “Following”.

Në kuadër të këtij operacioni, në bashkëpunim me Komisariatin e Policisë Lushnjë, u bë kapja dhe ndalimi i shtetasit:

E. C., 33 vjeç, banues në Lushnjë. Ky shtetas dyshohet se ka përndjekur 24-vjeçaren, ka ushtruar dhunë ndaj saj dhe e ka kanosur që të tërhiqte kallëzimin që ajo ka bërë ndaj tij, disa ditë më parë. Materialet procedurale i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë, për veprime të mëtejshme.