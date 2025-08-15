LEXO PA REKLAMA!

Përmirësohet situata nga zjarret në vend, tre vatra mbeten aktive

Lajmifundit / 15 Gusht 2025, 10:57
Aktualitet

Situata nga zjarret në vend ka shënuar përmirësim të dukshëm gjatë 24 orëve të fundit, njofton Ministria e Mbrojtjes. Nga 28 vatrat e raportuara, 3 mbeten aktive dhe 6 janë në monitorim.

Vatrat aktive:

• Tërnovë (Bashkia Bulqizë): Zjarri vijon të zhvillohet në kurorën me pyje të dendura nga qafa e malit drejt qytetit të vjetër Bulqizë. Në operacion janë angazhuar 8 efektivë të MZSH-së, 4 forca bashkiake, 6 të pyjores, 3 forca policore, të mbështetur nga 30 forca ushtarake dhe 1 helikopter. Punohet për izolimin e zjarrit.
• Xeth (Bashkia Fushë-Arrëz): Intensiteti i flakëve është ulur, por 60 forca operacionale, të ndihmuara nga 80 ushtarë dhe 1 helikopter, vijojnë punën për shuarjen e plotë.
• Velë (Bashkia Mirditë): Zjarr në një masiv me pisha, rreth 6.5 ha. Në terren janë 3 automjete zjarrfikëse me 6 efektivë të MZSH-së, 12 forca bashkiake, 6 të pyjores, 2 policore dhe 6 ushtarake. Punohet për shuarjen e plotë të zjarrit.

Vatrat në monitorim:
• Mali me Gropa – Bizë (Bulqizë), Zhapokikë, Plashnik (Lugas) dhe Rehovë (Poliçan), Velçan (Berat), Mali i Bërzhitës, Ibë (Tiranë), Damjan-Fortuzaj dhe Isufaj (Tiranë), Ferraj dhe Zall-Herr (Tiranë). Në të gjitha këto zona situata është nën kontroll falë ndërhyrjes së forcave zjarrfikëse, ushtarake, MZSH-së, policisë dhe përforcimeve nga reshjet e shiut.

Në operacionet e shuarjes janë angazhuar 52 automjete zjarrfikëse dhe 740 forca operacionale, të mbështetura nga 323 ushtarë, 7 automjete zjarrfikëse dhe 1 helikopter i FA. Për ndihmë janë përdorur gjithashtu 4 helikopterë nga EBA, Çekia, Sllovakia dhe 1 avion Canadair nga Italia.

Situata mbetet nën monitorim të vazhdueshëm për të parandaluar përhapjen e flakëve dhe për të garantuar sigurinë e banorëve.

