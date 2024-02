Përmirësohet moti, parashikimi për ditën e sotme

Meterologet thone se në vendin tonë moti do të jetë me kthjellime, dhe vranësira të pakta deri mesatare pasdite.

Era do të fryjë me drejtim veriperëndim me shpejtësi 8 m/sek në bregdet.

Valëzimi do të jetë i forcës 3 me lartësi vale 0,4-0,8 metër në det të hapur.

Temperaturat minimale dhe maksimale:

– Zonat malore 0/18°C

– Zonat e ulëta 1/20°C

– Zonat bregdetare 6/20°C