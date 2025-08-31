Përmirësohet moti në vendin tonë, zonat ku parashikohen reshje shiu
Moti në vendin tonë do të jetë me kushte atmosferike të qëndrueshme, ndryshe nga dita e djeshme e cila u shoqërua me stuhi dhe rreshje shiu ne të gjithë territorin.
Moti parashikohet me alternime vranësirash mesatare deri të dendura e kthjellimesh kryesisht pas orëve të mesditës. Po ashtu vranësirat do të shoqërohen me reshje shiu me intensitet të ulët në pjesën më të madhe të territorit, ndërsa në relievet malore hera-herës deri mesatar.
Pas orëve të mesditës reshjet humbasin territor e intensitet duke u izoluar në relievet malore deri në ndërprerjen graduale të tyre.
Era do të fryjë me drejtim juglindje –veriperëndim me shpejtësi mesatare 7 m/s. Në zonat luginore dhe përgjatë vijës bregdetare e kryesisht atë jugperëndimorë, hera-herës do të fitojë shpejtësi deri në 12 m/s. Valëzimi i detit pritet të jetë i forcës 1 deri në 2 ballë.