"Përmbarimi më bllokoi edhe pagën", flet djali i 63-vjecarit që humbi jetën pas protestës para SPAK

Tirane - Skandali i mikro kredive ka marre permasa te tjera edhe me te medha tashme.

Gledisi, është djali i Pal Trashajt, 63 vjecarit i cili u vetëvra duke pirë fotoksinë para SPAK.

Prej vitesh viktimë e mashtrimit me mikrokredite, Trashaj kërkonte drejtësi.

“Jemi të shokuar emocionalisht. Humbja e prindit është e madhe”- tha ai.

Ai tregon dhe telefonatët e fundit të babait të tij me të ëmën.

“Kam marrë fotoksinë se nuk po gjej drejtësi”, kishte thene ai.

Gledisi i kërkon SPAK të verifikojë vendimet e Gjykatës. Ne do të marrim avokat ta ndjekim

Ai tregon se disa vite më parë një shoqëri përmbaruese i kishte bllokuar dhe minimunim jetik, pagen qe ai merrte nnga puna qe bente per te mbajtur familjen.

Gledis Trashaj: Tek ajo banesë jetojmë, nuk është e sekuestruar e kam parë në hipotekë. Ai po kërkonte drejtësi. Hera e parë që kemi folur, kemi fol kur ishte atje ku unë jetoj.

Nuk ka folur me njëri, ka folur e mamin, i ka thënë kam bërë një gjë, kam marrë fostoksinë. Do marrim një avokat do e ndjekim çështjen.

Cfare ka ndodhur?!

Pal Trashaj, banues në Lezhë prej disa orësh priste përpara dyerve të SPAK-ut pasi kishte kërkuar një takim me zyrtarët e këtij institucioni. Pasi nuk arriti të kryente takimin, Trashaj ka pirë fotoksinë. Edhe pse u bë ndërhyrja e urgjencës 63 vjeçari ndërroi jetë në spital.

Trashaj kërkonte që SPAK të merrte përsipër çështjen e grabitjes së pronës së tij nga dy përmbarues, për të cilët më herët kishte bërë një padi civile në Gjykatën e Lezhës. Ai pretendonte se kredinë e kishte shlyer dhe se veprimet e kryera për sekuestrimin e pronës së tij ishin të paligjshme.

Çështja mbeti e pazgjidhur dhe ishte ende në proces gjykimi me vite, ndërsa më herët në 2015-tën, Trashaj ishte gjobitur edhe nga gjykata e Tiranës për shkak se kishte kërcënuar me mesazhe një drejtor të një banke të nivelit të dytë.

Pal Trashaj njihet si historian në qytetin e Lezhës, ku është angazhuar në shumë aktivitete kulturore-sociale e po ashtu ka ngritur mjaft problematike për shume monumente kulturore. Për disa vite ka ushtruar edhe detyrën si Kryetar i Forumit për Mbrojtjen e Trashëgimisë Kulturore.