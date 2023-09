Përlotet Alma Kaçi: Pronari i shtëpisë më ka prerë dritat e ujin

Në një rrëfim ekskluziv Alma Kaçi, vajza e videos erotike me ish-kryebashkiakun e Kukësit, Safet Gjici ka treguar të vërtetat e saj.

Kaçi: Kjo situata e fëmijës më vret. Djali është 12 vjeç. Një nxënës ekselentë dhe kjo më vret më tepër. Unë jam e divorcuar prej 6 vitesh nga ana ligjore, a e njeh fare. Ai ka krijuar një familje jashtë vendit, nuk jeton këtu.

Situata është katastrofë. Unë jetoj me qira. Pronari i shtëpisë kishte frikë se do t’i vinin bombë. Ka prerë ujin dhe dritat sepse do që të largohemi. Mami vetëm vjen dhe mbush ujë e ikën. Nuk kemi drita dhe ujë. Djali shkon dhe karikon elektrikun nëpër lokale. Pronari i shtëpisë kërkon që të dalim nga shtëpia. Në këtë situatë që ndodhi të gjithë më kanë mbyllur telefonin, jam e izoluar.