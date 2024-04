Përkeqësohet moti, shi, breshër e rrufe gjatë ditës

Të martën, pritet përkeqësim i kushteve atmosferike ne vend.

Sipas sinoptikaneve, moti pritet të jetë i vranët e intervale kthjellimi.

Vranësirat pritet të pasohen nga reshje shiu të vazhdueshme me intensitet të ulët që në orët e para të ditës në pjesën më të madhe të territorit.

Nga orët e mesditës Përgjatë Ultësirës Perëndimore reshjet e shiut pritet të jenë të vazhdueshëm me intensitet mesatar në formë shtrëngata shoqëruar hera-herës me shkarkesa elektrike e lokalisht breshër, në relievet malore mbi 800-1000m priten reshje bore me intensitet të ulët e lokalisht mesatar.

Sipas IGJEUM te marten priten reshje mesatare deri lokalisht intensive në qarqet Shkodër, Kukës, Dibër, Lezhë, Tiranë dhe Elbasan të shoqëruara edhe me shtrëngata.

Nga orët e pasdites intensiteti i reshjeve bie.