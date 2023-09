Përgjimet/ “Jo, s’du me vdek unë”, biseda me klientin që ‘fundosi’ të riun që siguronte drogën e re nga Kanadaja

Zbardhen përgjimet që çuan në pranga Elgert Gjonin në kuadër të operacionit antidrogë ‘Tempulli’ dhe që siguronte llojin e ri kanabis llampë nga shteti kanadez. Gjoni shfaqet duke komunikuar me një nga blerësit e identifikuar si Enea dhe ky i fundit i kërkon që t’i sigurohet një dozë e tillë.

Por, sapo njoftohet për efektet që i shkaktohen nga përdorimi i saj, blerësi fillimisht i thotë “jo mor shok se s’du me vdek unë” dhe më pas bie dakord që dozën ta blejë ditë tjetër. Mësohet se Gjoni, bazën e kishte në zonën e Unazës së Re dhe komunikonte me klientët përmes Instagramit.

PËRGJIMET:





Elgert Gjoni: Nga cila?

Enea: Nga ato pra.

Elgert Gjoni: Nga ato konservat?

Enea: Konservat e peshkut.

Elgert Gjoni: Po të folim me atë bosin tjetër o xhi.

Enea: Jo me të pakten naj 30 tshe ca më the ti mu?

Elgert Gjoni: Si 30 tshe konserva? Ato janë do pako të zeza

Enea: Ato që më tregove në foto o burr ca kishte apo se mban mend

Elgert Gjoni: Po e di o xhi, që kush është 30 tshja o xhi.

Enea: Po dhe kjo e mirë ishte.

Elgert Gjoni: Është 3.5 (tre pikë pesë) grame 30 tshja. Vlla se nuk i kam hy kot këtij muhabeti për 300 euro.

Enea: 300 euro?

Elgert Gjoni: Po.

Enea: Ça është kjo?

Elgert Gjoni: Rabi më i frikshëm që ekzisto

Enea: Jo mor shok se s’du me vdek unë.

Elgert Gjoni: Jo nuk vdes se ta jep do lloj efektesh që nuk..

30 tshe o xhi, është 3.5 gramshe dhe ajo q*a robt e pëlqe

Enea: Atë do mor unë me kismet nga e premtja..