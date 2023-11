Përgjimet/ Erzen Breçani del sot para GJKKO, çfarë pritet të vendoset për 4 të arrestuarit e SPAK

Gjykata e Posaçme ka shtyrë me një orë zhvillimin e seancës për konfirmimin e masës së sigurisë për katër të arrestuarit në kuadër të operacionit të SPAK lidhur me disa përgjime në aplikacionin Sky. Seanca është shtyrë që avokatët të njihen me aktet dhe më pas të nisë mbrojtja.

GJKKO ka vendosur të shtyjë me një orë zhvillimin e seancës për komunikimin e masës së sigurisë për të arrestuarit lidhur me disa përgjime të disa bisedave në aplikacionin Sky. Ky vendim është marrë që të lihet afat edhe avokatëve që të njihen me aktet dhe të nisë mbrojtja në gjykatë.

Katër të arrestuarit që do të dalin sot para gjykatës janë ish drejtori i policisë, Erzen Breçani, shefi i krimeve në komisariatin nr. 6 Dedian Gjoni, Besmir Murati dhe Bujar Ajeti. Ndërkohë gjashtë të tjerë janë shpallur në kërkim, mes të cilëve edhe djali i Breçanit si edhe Ervin Mata, emër i njohur për drejtësinë.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Këta persona akuzohen për një sërë veprash penale: “Sigurimi i kushteve dhe i mjeteve materiale për të kryer vrasje”, “Mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve, armëve shpërthyese dhe i municionit”, “Prodhimi dhe shitja e narkotikeve”, “Trafikimi i narkotikëve”, “Pastrimi i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale”, “Grupi i strukturuar kriminal”, “Kryerja e veprave penale nga organizata kriminale dhe grupi i strukturuar kriminal”