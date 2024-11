Përgjimet e Sky Ecc, cfarë tha Jurgis Cyrbja në SPAK: S`u bëra deputet me votat e Altin Hajrit

Detaje të reja janë zbuluar në lidhje me dëshminë e deputetit socialist Jurgis Çyrbja para prokurorëve të SPAK.

Gazetarja Klodiana Lala raporton se Çyrbja ka pretenduar para prokurorëve se nuk ka patur në përdorim aplikacion Sky ECC ndërsa thotë se nuk kishte nevojë për ndihmën e Altin Hajrit për vota pasi gëzonte mbështetjen në zonë.

Lidhur me dyshimet se ka informuar Klanin Farruku ai ka deklaruar se Kreshnik Farruku Budlla nuk ndodhej fare në Shqipëri për periudhën që ai dyshohet dhe akuzohet nga SPAK.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Ish-deputeti i PS, Jurgis Çyrbja u arrestua më 21 tetor me urdhër të Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar.

Ai ra në pranga së bashku me Ahmet Mashën, ndërsa një tjetër u shpall në kërkim.

Mbi ish-deputetin rëndojnë veprat penale “Korrupsioni aktiv në zgjedhje”, “Përkrahja e autorit të krimit” dhe “Tregtimi i sekretit shtetëror nga shtetasit”.

Përmes aplikacionit SKY ai komunikoi informacion sekret me personazhe kriminalë në Durrës.

Pas akuzave për shpërdorim detyre dhe thirrjes në ambientet e SPAK, Çyrbja vendosi që ta linte më parë mandatin e deputetit.

Çyrbja gjithashtu akuzohet se ka shpërdoruar detyrën me firmat që ka hedhur në 4 raste mbi pronësinë e gati 25 mijë metra katrorë tokë në zonën e Rrashbullit në Durrës. Hetimet ndaj tij lidhen me postin e drejtorit të Hipotekave në këtë qytet, një detyrë që e mbajti deri në 2017 kur edhe mori mandatin e parë në parlament.

I kallëzuar prej vitit 2021 nga deputeti Edi Paloka, ai këmbënguli se nuk ka shpërdoruar detyrën dhe se nuk kishte kompetenca të kontrollonte praktikat që i delegoheshin nga vartësit.

Detajet nga përgjimet e Sky Ecc:

Qindra qytetarë procedoheshin nga policia për ndërtime pa leje gjatë 2020, por jo kjo nuk mund të ndodhte ndaj kushëririt të të shumë kërkuarit Altin Hajri, i cili përmes Sky Ecc kërkonte ndërhyrjen e shefit të komisariatit.

Si garant Hajri dyshohet se kërkonte ndërhyrjen e Jurgis Çyrbes bëjnë me dije burimet që tregojnë se Altin Hajri premtonte se do t’i jepnin një kafe shefit.

Në një rast i shumë kërkuari shprehet i shqetësuar për arrestimin e dy personave për të cilët i kërkon deputetit të ndërhyjë tek policia për t’i liruar dhe për këtë premton se mund të paguheshin deri në 20 mijë eur që kunati të linte burgun. Ndërhyrjen e kërkonte tek zyrtarë të policisë së kohës.

Hajri shprehet i gatshëm që shefit i cili i kishte ndihmuar t’i merrnin masat me stil për dy kostume.

Ndërkohë që nuk mungojnë edhe bisedat për angazhim në zgjedhje pohojnë burimet e Top Channel që Çyrbja të ngjitej në listë.

Për votimet e 2021 Altin Hajri premton se do t’i jepte 3 duke shtuar më tej se numri tre ishin fshatrat: Rromanat Maskuri dhe Arapajl.

E ndërsa Spak po identifikon përdorues të tjerë të Sky si edhe njerëz me pushtet në Durrës të cilëve u përmendet emri me shkurtime, nuk mbeten në këtë dosje edhe njerëz të krimit.

Këta të fundit identifikuar si Plarent Dervishaj, Julian Mecaj apo Besim Huqi që kërkohej nga Spak interesohen për lëvizjet sekrete të policisë qe rezulton nga dosja se si tradhtoheshin nga eprorë ende të pazbuluar.

Në një rast tjetër një shtetas i identifikuar si Kreshnik Budlla bëjnë me dije burimet shkruan “çfarë të bëjmë punë s’kemi, në kërkim jemi” dhe që më pas pyet nëse forcat civile ishin të Tiranës apo Durrësit.

Në një episod tjetër ai që shkruan dyshohet se është Jurgis Cyrbja që në 6 në mars 2021 jep alarmin në Sky Ecc “në orën pesë vijnë ata të Tiranës lajmëro ça të kesh mundësi” e citojnë të jetë shprehur./bw/top channel