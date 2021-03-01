Takimi i Këshillit të Stabilizim Asociimit/ BE: Shqipëria progres në përgatitjen e zgjedhjeve
Këshilli i Stabilizim Asociimit ka vlerësuar Reformën në Drejtësi, duke thënë se organet e reja kanë filluar të veprojnë. Në deklaratën e përbashkët për shtyp, theksohet se Shqipëria ka bërë progres në përgatitjen e zgjedhjeve, duke ftuar palët që të bashkëpunojnë.
Takimi u drejtua nga Përfaqësuesi i Lartë i Bashkimit për Punët e Jashtme dhe Politikën e Sigurisë / Nënkryetari i Komisionit, Josep Borrell. Delegacioni shqiptar drejtohej nga Kryeministri i Shqipërisë, Edi Ram, ministrja e Jashtme Olta Xhaçka, Sekretari i Përgjithshëm i PS-së, Taulant Balla, Kryenegociatori për Shqipërinë në BE, Zef Mazi. Komisioneri për Politikën e Fqinjësisë dhe Negociatat e Zgjerimit, Olivér Várhelyi, përfaqësoi Komisionin Evropian.