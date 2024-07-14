Përfshihet nga flakët makina në Shkodër, dyshimet e para
Lajmifundit / 14 Korrik 2024, 08:55
Aktualitet
Një automjet u përfshi nga flakët mëngjesin e sotëm në aksin Shkodër-Velipojë. Zjarri dyshohet të jetë shkaktuar si pasojë e një shkëndije elektrike.
Shkodër/Informacion paraprak
Rreth orës 07:40, në aksin rrugor Shkodër-Velipojë, ka marrë flakë dhe është djegur një automjet tip “Benz”, në pronësi të shtetasit B. K., 26 vjeç. Zjarri dyshohet të jetë shkaktuar si pasojë e një shkëndije elektrike.
Grupi hetimor po punon për sqarimin e plotë të rrethanave të rastit.