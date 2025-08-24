LEXO PA REKLAMA!

Përfshihet nga flakët makina në Gjirokastër, zjarrfikësit shuajnë flakët, shkrumbohet mjeti

Lajmifundit / 24 Gusht 2025, 21:08
Përfshihet nga flakët makina në Gjirokastër,

Një automjet është përfshirë nga flakët pasditen e sotme pranë fshatit Dhoksat teksa po udhëtonte në drejtim të Gjirokastrës. Mjeti u përfshi nga flakët me shpejtësi teksa ishte në lëvizjae.

Sipas shoferit mjeti sapo u përfshi nga flakët, ato u përhapën me shpejtësi. Zjarrëfikëset ndërhynë menjëherë por flakët e shkrumbuan mjetin tip Ford. Fatmirësisht shoferi nuk ka marrë lëndime nga flakët pasi ka arritur të dalë në kohë nga mjetit. nga zjarri ka vetëm dëme materiale.

