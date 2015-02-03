Qarku i Korçës përfshihet nga bora dhe ngricat, rrugët kalohen me zhinxhirë
Jugu i Shqipërisë është përfshirë nga përmbytjet, kurse juglindja është mbuluar nga dëbora dhe ngricat duke sjellë edhe probleme në qarkullimin e mjeteve.
Në qarkun e Korçës ka probleme akset rrugore Korçë-Voskopojë dhe Korçë-Dardhë, ku qarkullimi i mjeteve kryehet vetëm me zinxhirë.
Po ashtu prani të ngricave ka edhe në aksin Korçë-Kapshticë.
Me zinxhirë kalohet edhe Qafa e Thanës, aksi rrugor në drejtim të Prespës, Qafë Plloça dhe Qafa e Qarrit.