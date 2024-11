Përfitoi 42 mijë euro nëpërmjet mashtrimit, arrestohet 27-vjecari në Gjirokastër

Nje shtetas i akuzuar per mashtrim ndaj nje qytetareje, te ciles i ka marre 42 mije euro, u arrestua nga policia e Gjirokastres.

Lajmi u be i ditur nga policia:

Gjirokastër/Finalizohet pas 4 muajsh hetime me metoda proaktive, operacioni policor i koduar "Porosia".

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Përvetësoi 42000 euro, nëpërmjet mashtrimit, ndalohet 27-vjeçari.

Si rezultat i një hetimi me metoda proaktive, të kryera për 4 muaj, në bashkëpunim me Prokurorinë Gjirokastër, për sigurimin e provave për një rast të mashtrimit, Seksioni për Hetimin e Krimeve Ekonomiko-Financiare, të DVP Gjirokastër në bashkëpunim me Sektorin Operacional të DVP Gjirokastër dhe me Komisariatin e Policisë Sarandë organizuan dhe finalizuan operacionin policor të koduar “Porosia”.

Si rezultat i tij, në bashkëpunim me shërbimet e Komisariatit të Policisë Sarandë, u kap dhe u ndalua shtetasi A. K., 27 vjeç, banues në fshatin Picar, Gjirokastër, për veprat penale "Mashtrimi" me pasoja të rënda, dhe "Prodhimi dhe mbajtja pa leje e armëve të gjuetisë dhe sportive".

Ky shtetas dyshohet se nëpërmjet mashtrimit ka përvetësuar një shumë prej 42000 euro, nga një shtetase.

Ditën e djeshme, shërbimet e Policisë gjatë kontrollit të ushtruar në automjetin e këtij shtetasi, gjetën të fshehur dhe sekuestruan një armë sportive pistoletë, të cilën e mbante pa lejen përkatëse.

Materialet procedurale i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Gjirokastër, për veprime të mëtejshme.