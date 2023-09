Përdhunuan dhe vranë të renë, Gjykata lë në burg përjetë shqiptarin dhe grekun

Një i ri shqiptar dhe një grek janë dënuar me burgim të përjetshëm dhe 15 vjet për vrasjen dhe përdhunimin e Eleni Topaloudi.

Mediat greke raportojnë se 26-vjeçari grek dhe 24-vjeçari me origjinë shqiptare u dënuan me burgim të përjetshëm dhe 15 vjet nga Gjykata e Apelit të Athinës për krimet e vrasjes me dashje dhe përdhunimi në grup i një studenteje.

Gjykata e apelit nuk njohu asnjë lehtësim për ta.

Dy të dënuarit argumentuan ndër të tjera se gjatë gjykimit të tyre në Gjykatën e Apelit është cenuar prezumimi i pafajësisë së tyre, pasi nuk kanë pasur një gjykim të drejtë, por edhe për shkak të “famës” së madhe që kishte marrë çështja. Ata gjithashtu argumentuan se provat serioze nuk u morën parasysh nga gjykata dhe së fundi se faktorët lehtësues nuk u njohën gabimisht.