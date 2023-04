Përdhunoi të miturën, në pranga 26-vjeçari, policia i gjen në banesë dhe…

Një 26-vjeçar është ndaluar nga policia e Fierit pasi dyshohet se ka kryer marrëdhënie seksuale me dhunë me një të mitur. Gjatë kontrollit në shtëpinë e shtetasit me iniciale D. M., efektivët e Policisë gjetën dhe sekuestruan një armë gjahu, të cilën e mbante pa leje përkatese.

“Specialistët për Hetimin e Krimeve të Komisariatit të Policisë Mallakastër ndaluan shtetasin D. M., 26 vjeç, banues në Mallakastër, pasi dyshohet se ka kryer marrëdhënie seksuale me dhunë me 1 shtetase të mitur 15 vjeçe.

Gjatë kontrollit të banesës së 26-vjeçarit, shërbimet e Policisë gjetën dhe sekuestruan një armë gjahu, që e mbante pa lejen përkatëse”, thuhet në njoftimin e policisë.