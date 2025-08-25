Për mjekësinë, mesatarja 9.7! Publikohen rezultatet e konkursit, janë pranuar 436 aplikantë
Janë publikuar rezultatet e studentëve fitues në degën Mjekësi e Përgjithshme për vitin akademik 2025-2026, ku mesatarja e pranuarve është 9.7, duke reflektuar performancën e lartë të të ardhurve që do të jenë mjekët e ardhshëm të vendit.
Për të aplikuar në Universitetin e Mjekësisë, maturantët duhet të kenë të paktën mesatare 8.5, por përveç mesatares, kandidatët kalojnë edhe një test të informatizuar, i cili këtë vit përzgjodhi 436 studentët më të mirë nga 1202 të testuarit, nga gjithsej 2029 aplikantë.
Për maturantët që nuk arrijnë të futen në degën e Mjekësisë së Përgjithshme, stomatologjia dhe farmacia janë degët më të preferuara. Në stomatologji aplikuan 2739 maturantë, nga të cilët u pranuan 384, ndërsa në farmacisë aplikuan 2327 maturantë, dhe u pranuan 110.
Studentët kanë të drejtë të ankimojnë rezultatin deri më 27 gusht, ndërsa regjistrimi fillon më 29 gusht në universitetet përkatëse.