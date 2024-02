Blinken sot në Tiranë, zbulohet se kush do ta presë në Rinas sekretarin amerikan të Shtetit

Rreth orë 11:00 pritet të preki tokën shqiptare avioni special i Departamentit Amerikan të Shtetit me të cilin udhëton drejt Shqipërisë sekretary Antony Blinken.

DASH ka kërkuar që ceremonia e pritjes të jetë sa më minimale.

Do të jetë ministri punëve të jashtme Igli Hasani ai i cili do ti urojë mirëseardhjen.

Do të jenë edhe amabsadori i Shqipërisë në SHBA Ervin Bushati bashkë me të dërguarin me punë të SHBA në Tiranë DAVID ËISNER.

Në tapetin e kuq do të jenë të rreshtuar edhe disa marinsa amerikan që shërbejnë në ambasadën Amerikane në Tiranë.

Nën masa të forta sigurie sekretari Blinken do t’i drejtohet Tiranës në këtë vizitë intensive 8 orëshe në Tiranë.

Për herë të parë në Shqipëri, Rama i uron mirëseardhjen Sekretarit Blinken

Sekretari Amerikan i Shtetit, Antony Blinken viziton për herë të parë Shqipërinë.

Përmes një mesazhi në rrjetet sociale, kryeministri Edi Rama i ka uruar mirëseardhjen virtualisht zyrtarit të lartë amerikan. Mesazhi i Ramës vjen vetëm pak orë para takimit ‘kokë më kokë’, i cili do të pasohet nga një konferencë e përbashkët për shtyp me Sekretarin amerikan.

Vizita e Blinken në Tiranë do të pritet me nderimet më të larta shtetërore, ndërsa gjatë qëndrimit të tij 8 orësh janë parashikuar një sërë aktivitetesh.

Agjenda e plotë:

Rreth orës 11:00 zoti Blinken do të takohet edhe me një grup prej rreth 100 të rinjsh, që kanë studiuar në programe të ofruara nga Shtetet e Bashkuara si Fulbright dhe Programi i Vizitorit Drejtues Ndërkombëtar, IVLP.

Ora 13:35 Blinken zhvillon një takim dhe përshëndet me punonjësit e Ambasadës Amerikane në Tiranë dhe anëtarët e familjes në Tiranë, Shqipëri.

Ora 14:15 Blinken takohet me aplikantët afganë për vizë emigruese speciale në Tiranë, Shqipëri.

Ora 15:05 Sekretari Blinken takohet me Presidentin shqiptar Bajram Begaj në Tiranë, Shqipëri.

15:35 Sekretari mban fjalime në një aktivitet të të rinjve dhe të diplomuarve me temë “ Festojmë të ardhmen e marrëdhënieve SHBA-Shqipëri” në Tiranë, Shqipëri.

Ora 16:15 Blinken takohet me kryeministrin shqiptar Edi Rama në Tiranë, Shqipëri.

Ora 17:55 Sekretari merr pjesë në një ceremoni nënshkrimi për një Memorandum Mirëkuptimi mbi Shkëmbimin Akademik Fulbright dhe një Memorandum Mirëkuptimi mbi Kuadrin për Kundër Manipulimit Informativ të Shtetit të Huaj në Tiranë, Shqipëri.

Ora 18:10 Blinken dhe kryeministri shqiptar Edi Rama mbajnë një konferencë të përbashkët shtypi në Tiranë, Shqipëri.