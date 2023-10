Peqini në terr, stuhitë dhe shkarkimet atmosferike shkaktojnë zjarr në nënstacionin elektrik

Si pasojë e stuhisë dhe shkarkimeve atmosferike, në nënstacionin elektrik i cili furnizon me energji elektrike qytetin e Peqinit, ka rënë zjarr.

Flakët kanë shkaktuar dëme të konsiderueshme, të cilat kanë nxjerrë jashtë funksionit këtë nënstacion. Si pasojë, në zonën që furnizohet me energji elektrike përmes këtij nënstacioni, ka ndërprerje të shërbimit.

Grupet e punës ndodhen në terren dhe po punojnë ende për zgjidhjen e kësaj situate.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.









Fidra jashtë punë janë:

F 1 nst Përparim me 526 abonentë

F 2 nst Përparim me 2356 abonentë

F 3 nst Përparim me 1353 abonentë

F 4 nst Përparim me 1631 abonentë

Në total janë 5866 abonentë pa energji