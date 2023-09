PD pa kandidat në zgjedhjet e Kukësit, Basha: Kjo është hera e fundit

Kreu i PD-së së vulës, Lulzim Basha në një dalje për mediat u justifikua për mungesën e një kandidati nga ana e tyre për zgjedhjet në Kukës.

Ai tha se respektuan vullnetin e degëve të Kukësit por sipas tij kjo do të jetë hera e fundit që ato nuk kanë kandidat.

“Ne respektuam vullnetin e degëve të Kukësit për të mos nxjerrë kandidat por kjo është hera e fundit që PD nuk ka kandidat në zgjedhje. Të gjithë duhet të jemi në terren për të ringritur partinë dhe të jemi gati për përballje elektorale.”

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Ai tha se do t;ti shtrijnë dorën çdo shtresë për të normalizuar politikën.

“Sot reformojmë forumet e partisë. Gjithkush duhet ta shoh si test për reformism të PD-së. Duhet të bëjmë gjithçka për të tejkaluar përçarjen PD-së. Ne do të jemi të hapur, ftues, përfshirës pë rata që e pasurojnë aksionin tonë opozitar dhe që e zgjerojnë përfaqësimin politik. Ndërtimi i ekipeve drejtuese është process i hapur dhe i vazhdueshëm që ngjizet përmes frymës së skuadrës që mbizotëron mes nesh. Ne do t’ju shtrimë dorën intelektualëve, të rinjve, çdo shtresë për të normalizuar Politiken. Ky është përkushtimi ynë para shqiptarëve. Një PD që do t’ju shërbejë interesave të njerëzve. Që familjet shqiptare të kenë një jetë të dinjitetshme dhe të rinjtë të mos kenë frikë të ndërtojnë jetën këtu. Na takon të japim prova se ua kemi lënë të tjerëve opsesionin për karrige. Kjo është një përgjegjësi e madhe dhe është detyra jonë t’ju tregojmë qytetarëve se në fund të këtij organizimi do të jemi pranë tyre.”