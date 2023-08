Pavard “ndahet” me Bayern, momenti i largimit nga Mynih-u  

Benjamin Pavard është gati të nisë një aventurë të re larg Bayern Munich dhe Bundesliga-s.

Mbrojtësi francez është nisur nga aeroporti i Mynih-ut për të mbërritur në Milano, ku do të bashkohet me Inter, për të luajtur në Serie A.

Sipas raportimeve të medieve italiane, nesër mbrojtësi do të kryejë vizitat mjekësore për të firmosur më pas kontratën me Inter-in, ndërsa nga ky transferim Bayern ka arkëtuar 30 milionë euro plus dy do i marrë në bonuse.