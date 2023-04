Pastruan para për mafian e “Cosa Nostras” në Shqipëri, burg për bashkëpunëtorët e Rezart Taçit

Gjykata e Posaçme ka dënuar me 14 vite burg dy bashkëpunëtorët e biznesmenit Rezart Taçi, Bledar Lilo e Artur Balla, që akuzohen se pastronin në Shqipëri miliona euro të organizatës mafioze italiane “Cosa Nostra”.

Gjykata e Posaçme dënoi me 11 vite burg Artur Ballën, kunatin e biznesmenit Taçi, por për shkak se procesi ndaj tij është zhvilluar me gjykim të shkurtuar përfitoi ulje të dënimit me një të tretën dhe u dënua përfundimisht me 7 vite e katër muaj burg.

Ndërsa për Lilon, gjykata vendosi dënimin me 10 vite burg, por edhe për të u aplikuargjykimi I shkurtuar dhe do të vuajë dënimin me 6 vite e 8 muaj burg. Çështja për biznesmenin Rezart Taçi, që është shpallur në kërkim ndërkombëtar është veçuar.