Rezart Taçi do pastronte paratë e 'Cosa Notra-s', 18.4 milionë euro në ‘Alpha Bank’...
Detaje të forta zbulohen në lidhje me pastrimin e parave të Cosa Nostra-s italiane përmes Shqipërisë, ku ishte i përfshirë edhe ish-biznesmeni shqiptar Rezart Taçi. Sipas dosjes së siguruar nga Report Tv 18.4 milionë euro ishin depozituar në dy llogari bankare të hapur pranë ‘Alpha bank’ në Tiranë dhe pastaj duhet transferoheshin në Hong-Kong dhe Singapor nëpërmjet një kompanie të Rezart Taçit, po SPAK e ka bllokuar operacionin.
Llogaria ishte në emër të Francesco Zummo me shumën 18.399.996 euro. Ndërsa Taçi do të fitonte 3 milionë euro nga ky operacion. Shuma vinte nga një bankë në Kantonin zviceran të Ticino.
Në dosje tregohen edhe detaje nga rruga që do të ndiqnin paratë e pista (nga Tirana në Hong Kong dhe pastaj në Singapor) dhe mbi frikën e partneres së Petruzzella-s, se një aferë e tillë “kriminelë”, do ta fuste në telashe Fabion.
Janë zbardhur përgjime të italianëve, 2 prej të cilëve tashmë të arrestuar, Francesco Zummo, 90 vjeç dhe ekonomisti i tij Fabio Petruzzella, të cilët kanë ardhur në Shqipëri në muajin qershor ku hapën edhe llogari bankare për të transferuar më pas 18 milionë eurot që u sekuestruan nga SPAK.
Gushtin e kaluar, në tryezën e prokurorit të Palermos, Francesco Lo Voi, disa dokumente u dërguan nga kolegët në Napoli, të cilët po hetonin për një trafik ndërkombëtar droge. Mes të përfshirëve do të ishte edhe Daniele Cestagalli. Në majin e kaluar, Cestagalli ishte përgjuar teksa fliste me Petruzzella-n. Ky i fundit tha: "... nëse arrijnë atje, atëherë ok le të bëjmë një gjë, në vend që t'i zhvendosim nga e njëjta llogari rrjedhëse, unë e hap vetë një dhe ia transferoj vetes ... kështu që ai vdes dhe i humbet gjurmët”. Sipas hetuesve, ai po fliste për operacionin e madh të pastrimit të parave të Zummo.
Gjatë të njëjtit takim, Petruzzella do t'i kishte dorëzuar Cestagalli-t 70,000 euro cash: "... ndërkohë, mbajini këto, mbajini..."; "... i keni numëruar tashmë?"; "70". Petruzzella e ftoi bashkëbiseduesin të jetë i vetëdijshëm: "Oh jo, duhet të më thuash nëse është ... ka ndonjë ‘kal trojan brenda’. Ai kishte frikë se mos përgjohej me një virus kompjuterik.
Të nesërmen Cestagalli foli me shqiptarin Rezart Taci të cilit i tregoi disa histori të operacionit.
“...mbrëmë më pas zbrita tek personi i tij i kontaktit që quhet.... Fabio Petruzzella ... Z. Zummo dëshiron të largojë gjithçka menjëherë dhe të heqë qafe atë dhe më pas të bëjë një turne në llogarinë e tij të avokatit, domethënë, me pak fjalë, ai i merr këto fonde dhe më pas i transferon menjëherë në llogarinë e avokatit të tij (në realiteti është një nga kontabilistët më të respektuar te Palermos) kush është ky Fabio Petruzzella përveç kësaj duhet te me hapesh një llogari për rezultatet sepse atëherë unë duhet te njoh gjysmën e botës gjithçka duhet, megjithatë pyetja dedikuar në seritë e sakta dhe kjo është arsyeja pse unë doja të të shihja për të folur me ju për numrat, komisionet e kështu me radhë”.
Në disa biseda, Petruzzella, i referuar si ndihmësi i Zummo-s, flet qartë me një bashkëpunëtor për operacionet financiare që duhen bërë për të pastruar paratë. Për shërbimin e tij, llogaritari italian dhe biznesmeni shqiptar, Rezart Taçi, kishin rënë dakord të ndanin një tarifë fitimi prej 4 milionë eurosh.
Ka një tjetër bisedë mes Petruzzella-s dhe partneres së tij. Ajo i shfaq frikën se do të arrestohej.
“Janë kriminelë”, i thotë partnerja Petruzzella-s, me frikën se aferat e tij do ta fusnin në telashe. Ajo kishte frikë nga më e keqja: “Fabio, shpresoj të mos arrestohesh nesër”. Dhe ai: "Arrest? Por nga çfarë ... “. Ajo tashmë kishte kuptuar gjithçka: "Për pastrim parash". Dhe ai përsëri: “Unë? Çfarë kam pastruar?”. Partnerja iu përgjigj me këto fjalë që tashmë tingëllojnë si një akuzë: “Paratë e Zummos”.
Por ai, edhe pse kishte marrë një mijë masa paraprake për të mos u përgjuar nga autoritetet ligjzbatuese, me sa duket besonte se ishte i sigurt dhe imun nga hetimi.
Një tjetër detaj që zbulohet nga përgjimet është se ai shpresonte se ta kalonte shumën e parave nga Tirana në Hong Kong dhe pastaj në Singapor. Plan i ndalur nga Njësia Antikorrupsion e Palermos, e cila akuzon Zummo-n se ka përdorur profesionin e tij si sipërmarrës dhe kontaktet me botën financiare për të fshehur dhe investuar paratë e pista të mafies përmes llogarive të hapura në të gjithë botën.
Emri Zummo-s, u shfaq për herë të parë në një hetim 42 vjet më parë. Një shënim i zbuluar në makinën e Michael Pozza-s, "personeli" i mafies kanadeze, i gjetur i vrarë në Toronto në vitin 1979, i prezantoi hetuesit me Francescon. Menjëherë pas kësaj, Giovanni Falcone u përball me ndërtuesin e Palermos, duke hetuar një trafik të madh droge midis SHBA-së dhe Italisë, që u bë i njohur atëherë si “Pizza Connection” (Lidhja e picave).
Njësia Investigative e Antimafias Italiane, e cila në bashkëpunim me SPAK-un shqiptar, zbuloi pastrimin e dyshuar të miliona eurove para të pista mes Italisë dhe Shqipërisë. Ish bosi i naftës Rezart Taçi, kunati i tij Artur Balla dhe ish truproja e tij Bledar Lilo janë të përfshirë në një skemë pastrimi të parave përmes firmave të naftës. Kjo është akuza që SPAK ka ngritur dje pas hetimeve disamujore që ka nisur në bashkëpunim me antimafian Italiane.
SPAK ka lëshuar 3 urdhër arreste, për Rezart Taçin, ish bosin e naftës në vend, i cili është ende në kërkim dhe dy bashkëpunëtorët e tij Artur Balla dhe Bledar Lilo, që janë arrestuar ditën e sotme, të cilët akuzohen për “Pastrimi i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale”, “Grupi i strukturuar kriminal”, “Kryerja e veprave nga grupi i strukturuar kriminal”./shqiptarja-report tv