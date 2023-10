Pastroi paratë e vëllezërve trafikantë, ja akuzat që rëndojnë ndaj ish-drejtoreshës së Kadastrës

Ish-drejtoresha e Kadastrës së Durrësit, Rajmonda Dashi e arrestuar këtë të enjte nga policia, rezulton pjesë e një grupi të strukturuar kriminal. Sipas Prokurorisë Speciale, ajo akuzohet si pjesë e një grupit të strukturuar kriminal.

SPAK sqaron se Dashi bashkë me shtetasin në hetim A.M. kanë kryer veprime sistematike, të vazhdueshme të kundërligjshme me qëllim pastrimin e të ardhurave që kanë përfituar nga kryerja e aktivitetit kriminal, nëpërmjet investimit në pasuri të paluajtshme në Shqipëri.



Këto veprime janë kryer për llogari të dy vëllezërve, të cilët policia i çoi në pranga pasi rezultojnë të dënuar për trafik droge në Belgjikë.

Ndaj ish-drejtoreshës, rëndojnë disa akuza. Aktualisht, Rajmonda Dashi ishte emëruar specialiste për zonën e Vorës dhe Kamzës. Në dhjetor 2021, ajo dha dorëheqje të parevokueshme nga drejtimi i komanduar i Kadastrës së Durrësit.