Pastrim parash në dosjen e inceneratorit të Fierit, arrestohet në Romë, Juri Ymeraj

Arrestohet në Romë të Italisë Juri Ymeraj, i cili ishte në kërkim ndërkombëtar si i dyshuar për pastrim parash dhe i përfshirë në dosjen e inceneratorit të Fierit.

Mësohet se Ymeraj është arrestuar sot nga Interpol Rome, pasi Gjykata e Posacme Kunder Korrupsionit dhe Krimit te Organizuar ka caktuar ndaj tij masën e sigurisë “Arrest me burg”, per vepren penale të”Pastrim te produkteve te vepres penale.

“Sot me daten 04.07.2024, nga Interpol Rome është arrestuar Juri Ymeraj, i datelindjes 01.07.1989, shpallur ne kerkim nderkombetar nga Interpol Tirana.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Shtetasi i mesiperme eshte shpallur ne kerkim sepse Gjykata e Posacme Kunder Korrupsionit dhe Krimit te Organizuar, me vendimin Nr.82, date 11.11.2022, ka caktuar masën e sigurisë “Arrest me burg”, per vepren penale të: “Pastrim te produkteve te vepres penale”, njofotn policia.

Njoftimi, Policia e Shtetit:

Arrestohet në Itali, për t’u ekstraduar në vendin tonë, një 35-vjeçar i akuzuar nga GjKKO-ja, për pastrim parash.

Si rezultat i sigurimit të informacioneve nga Policia e Shtetit, për vendndodhjen e një shtetasi të shpallur në kërkim ndërkombëtar, dhe shkëmbimit të menjëhershëm të këtij informacioni, nga Interpol Tirana me Interpol Romën, Policia italiane arrestoi në Padova, me qëllim ekstradimin në Shqipëri, shtetasin J. Y., 35 vjeç.

Për këtë shtetas, Gjykata e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar ka caktuar masën e sigurisë “Arrest në burg”, për veprën penale “Pastrimi i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale”.

Vijon bashkëpunimi me Interpol Romën, për të finalizuar ekstradimin e 35-vjeçarit, në Shqipëri.