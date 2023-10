Pastrim parash e korrupsion, sekuestrohen pasuritë e dhëndërrit të Sali Berishës

Gjykata e Posaçme ka vendosur sekuestro të të gjitha pasurive të Jamarbër Malltezit, dhenderit te ish kryeministrit Sali Berisha.

Mbrëmjen e sotme mesohet se teksa kthehej nga Mynihu, është arrestuar në aeroportin e Rinasit Jamarbër Malltezi, dhëndri i ish-kryeministrit Sali Berisha, i cili më herët ka mbajtur edhe postin e Drejtuesit të Departamentit të Mjedisit në Partinë Demokratike.

Jamarbër Malltezi është i dyshuar për pastrim parash dhe korrupsion.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Kjo ceshtje po hetohet preh dy vitesh, dhe ka te beje me privatizimin e truallit te ish-klubit shteteror Partizani qe pasi iu dha privateve, u perdor per ndertim kompleksi me pallate.

Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar Tiranë, ka regjistruar procedimin penal nr. 287 të vitit 2020, për veprën penale të “Pastrimi i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale’ parashikuar nga neni 287 i Kodit Penal, pa emër personi nën hetim, të regjistruar.

Në kallëzimin e depozituar nga Taulant Balla akuzohen edhe ish-kryeministri Sali Berisha, dhëndri i tij Jamarbër Malltezi, e ish-ministri i mbrojtjes, Arben Imami, për të cilët nuk dihet ende kur do merren në pyetje. Privatizimi i ish-kompleksit Partizani filloi në vitin 2008 dhe përfundoi në katër vite më vonë, në vitin 2012.

Bëhet fjalë për një pronë me rreth 10.000 m2, m’u në qendër të Tiranës në vitin 2008 e prapa që është privatizuar me një vlerë prej 100.000 dollarë, por është blerë më pak se vlera e një garsoniere të shitur në atë zonë.

Klubi sportiv "Partizani" ishte kompleksi më i rëndësishëm sportiv në pronësi të Ministrisë së Mbrojtjes, jo shumë larg nga qendra e Tiranës, ku sot janë 17 kulla në Rrugën "Frosina Plaku", tek ish Fusha e Aviacionit, qendra më të madhe sportive në zemër të kryeqytetit, me përmasa 26.000 metra katrorë, që në fund u pagua vetëm 14.000 euro.