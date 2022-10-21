LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Pasioni i shqiptarëve për “Benzin”, histori e taksistit shqiptar që u bë viral në Gjermani

Lajmifundit / 21 Tetor 2022, 21:50
Aktualitet

Pasioni i shqiptarëve për “Benzin”, histori e taksistit

Marrëdhënia e një taksisti profesionist me makinën e tij është vërtet e veçantë. Automjeti është mjeti i punës së tij dhe jo vetëm.

Deutsche Welle ka publikuar historinë e një 70-vjeçari shqiptar, i cili prej 15 vitesh ka në pronësi një Mercedes-Benz E-Class.

Taksisti Luan Nina tregon me krenari se kilometrazhi i makinës së tij shënon 1.584.589 km ndërsa makinës gjatë të gjithë këtyre viteve nuk i është dashur të ndërrojë motorin, i vetmi ndryshim që ka bërë ndër vite është ndërrimi i guarnicionit.

Makina ka një motor nafte 2.0 me katër cilindra.

Fakti edhe më mbresëlënës sipas DW është fakti se në Shqipëri një në tre makina të përdorura që blihen është Benz.

 

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion