LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Pas zhurmës në Këshillin Bashkiak, David Danaj gjen zgjidhje për banesën

Lajmifundit / 15 Tetor 2025, 17:37
Aktualitet

Pas zhurmës në Këshillin Bashkiak, David Danaj gjen zgjidhje

David Danaj, i cili disa javë më parë hyri me forcë në një mbledhje të Këshillit Bashkiak të Vlorës për të shprehur shqetësimin e tij mbi shpronësimin e banesës pranë portit të qytetit, ka arritur të gjejë një zgjidhje për situatën e tij.

Kryebashkiaku i komanduar i Vlorës, Elis Halili, postoi sot në Facebook një foto me Davidin, të shoqëruar me mbishkrimin:

“Jam shumë i kënaqur që problemi i Davidit u zgjidh! Besoj fort në dëshirat dhe nismat e të rinjve, me besimin që aftësitë, vullneti dhe besimi, do t’i bëjnë të ecin përpara!”.

Më 29 shtator, Danaj dhe një mik i tij hynë me forcë në mbledhjen e Këshillit Bashkiak dhe u përplasën me disa anëtarë. Danaj shpjegoi se banesa e tij në zonën pranë portit detar ishte shembur për shkak të një projekti rehabilitues, duke e lënë pa strehë dhe pa kompensim financiar.

 

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion