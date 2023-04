Pas mësuesve, rriten pagat edhe për mjekët dhe infermierët, ja kush përfiton dhe sa do jetë rroga për çdo kategori

Qeveria ka vendosur që t’iu rrisë pagat edhe mjekëve dhe infermierëve pas mësuesve. Kryeministri, Edi Rama e konsideroi rritjen më të madhe në histori rritjen me 7% pagave të mjekëve dhe infermierëve në vendin tonë.

Dje gjatë një takimi të zhvilluar me mjekë dhe infermierë në QSUT, ku ishte e pranishme edhe ministrja e Shëndetësisë, Ogerta Manastirliu, Rama theksoi se me rritjen e fundit të bërë, paga e mjekëve të përgjithshëm do shkojë deri në 59 mijë lekë të reja.

“Rritja më e madhe historike e pagave, për të cilën kemi gëlltitur shumë gjera më durim sepse nuk është vetëm çështje dëshire, por edhe mundësish. Kur ekonomia merr frymë, rritet, kjo rritje pagash është pasqyra direkte e një rritjeje të qëndrueshme të ekonomisë që ka përballuar ato goditjet e forta që ju i dini. Keni qenë ju në vijnë e parë për të përballuar ekonominë.

Ne kemi bërë një rritje të pagave për mjakët specialist dhe nga ana tjetër kemi një zotim për rritjen me 7% të pagave për mjekët e infermierët në tërësi. Kjo do të bëhet për mjekët e përgjithshëm dhe infermierë.

Paga e mjekëve të përgjithshëm, do të rritet me 59 mijë lekë, këto bishtat mos i merrni fiks se mund t’ju ndryshojnë. Paga e infermierit do të shkojë 72 mijë, por ky është hapi i parë se në harkun midis dy prillave do e plotësojmë kuadrin, për momentin mjekët shpresoj nuk do të kërkojnë më shumë.

Mjekët specialist në QSUT do e kenë pagën 174 mijë lekë, ndërsa mjekët e përgjithshëm do të shkojnë 131 mijë lekë dhe infermierët 87 mijë”, deklaroi ai.

Arsimimi

Mes të tjerash, ai foli edhe për studentët e mjekësisë, për të cilët bëri me dije se qeveria do të mbulojë studimet e atyre të cilët pranojnë të nënshkruajnë një kontratë me shtetin shqiptar për të punuar në spital publik dhe jo të atyre që thjesht arsimohen në Shqipëri për të ikur më pas në Gjermani.

“Ne paguajmë si qeveri suportin e kostos së studentëve të mjekësisë në një masë të atillë që tarifa është 1 e 16 e kostos. Që të punojmë ne për të ushqyer sistemin shëndetësor gjerman, kjo nuk shkon.

Prandaj do bëjmë një ndryshim, atyre që do hyjnë në mjekësi dhe nuk do duan të firmosin kontratën me popullin shqiptar për një periudhë kohe X, atëherë do paguajnë aq sa bëjnë tarifa. Të tjerët që thonë unë jam i gatshëm të punoj për popullin tim për një periudhë 3-4 vjeçare të marrin mësimin lirisht. Të tjerët do duhet të paguajnë”, u shpreh ai.

Autonomia spitalore

Në mbyllje të fjalës së tij, Rama konsideroi si shumë të rëndësishme autonominë spitalore gjë që sipas tij do të jetë një avantazh për të gjithë mjekët dhe infermierët që punojnë në spitale publike.

“Ambicia jonë është të shkojmë më tutje dhe të bëjmë më shumë. Mjekët dhe sistemi shëndetësor do kenë një avantazh që nuk e kanë të tjerët, që është autonomia spitalore.

Do u bëja thirrje drejtuesve të spitaleve, mjekëve në tërësi që të fokusohen tek autonomia spitalore që më pas të futemi në atë pjesën e vetëfinancimit të spitalit.

Do të thotë që mjekët të mos ketë nevojë të ikë më nga spitali për të kryer shërbime të tjera, sepse të ardhurat do shkojnë në xhepin e tij dhe jo të shtetit”, nënvizoi kryeministri Edi Rama.