Pas tërmetit po vjen stuhia, ky është parashikimi i motit për ditët në vijim, zonat që do të preken

Gjatë kësaj jave pritet që vendi ynë do të ndikohet nga kushte atmosferike të paqëndrueshme.

Kjo vjen si pasojë e disa qendrave të thella të presionit atmosferik me origjinë polare të cilat do të përfshijnë jo vetëm territorin e vendit tonë por edhe pjesën më të madhe të Europës.

Për ditën e nesërme moti do të jetë me vranësira mesatare deri të dendura, të pasura nga reshje shiu dhe stuhi në zonën veriperëndimore. Në verilindje dhe juglindje do të ketë reshje bore.

Në këtë mënyrë moti për të gjithë javën parashikohet me vranësira mesatare dhe të dendura por nuk do të mungojnë edhe intervalet e herëpashershme dhe afatshkurtra me diell.