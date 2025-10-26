Pas eksplorimit të zonës, nënë e bir nga Suedia humbasin në Llogara, policia dhe emergjencat civile nisin kërkimin
Dy turistë suedezë, nënë e bir, në moshat 61 dhe 23 vjeç, janë raportuar të humbur sot në Parkun Kombëtar të Llogarasë. Ata janë nisur në mëngjes për të eksploruar këtë zonë të njohur për natyrën e saj të paprekur, por pas disa orësh, çdo kontakt me ta është ndërprerë.
Sipas informacioneve paraprake, turistët dërguan një sinjal SOS, i cili u kap nga autoritetet greke, për shkak të mungesës së mbulimit telefonik në anën shqiptare të gadishullit të Karaburunit. Emergjencat greke reaguan menjëherë dhe njoftuan autoritetet shqiptare për situatën.
Aktualisht, forcat e Emergjencave Civile, specialistët e zonave të mbrojtura dhe policia e Vlorës po angazhohen në kërkimin e turistëve. Kërkimet po zhvillohen në disa drejtime të mundshme, megjithatë, terreni i vështirë malor, errësira dhe moti i paqëndrueshëm po e komplikohet shumë operacionin. Për më tepër, autoritetet po kërkojnë ndihmë edhe nga banorët e zonës, të cilët kanë njohuri rreth territorit dhe mund të ofrojnë informacion të vlefshëm.
Ka dyshime se turistët suedezë, pasi përshkuan pyjet e Llogarasë, janë ngjitur në Karaburunit dhe aty kanë humbur. Terreni i ashpër dhe mungesa e valëve telefonike kanë penguar ndihmën dhe komunikimin me ta. Kjo situatë ka krijuar një ndjesi urgence ndërsa ekipet e kërkimit vazhdojnë përpjekjet për gjetjen e tyre.
Autoritetet theksuan rëndësinë e respektimit të sinjaleve të sigurisë dhe të informuarit paraprakisht për rreziqet potenciale që mund të hasin gjatë aventurave në natyrë. Kjo ngjarje shërben si një kujtesë për të gjithë ata që eksplorojnë zona të reja të kenë kujdes dhe të planifikojnë mirë përpara se të nisen në aventura të tilla.