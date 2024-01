"Pas dy vjetësh punë intensive, sot dekretova hapjen e ...", Osmani jep lajmin e mirë për Kosovën

Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, këtë të premte nepërmjet rrjeteve sociale ka bërë të ditur se ka dekretuar hapjen e Misionit të Posaçëm të Republikës së Kosovës në Vatikan.

Ajo ka deklaruar se kjo po ndodh pas dy vitesh punë dhe sipas saj ky është hap i rëndësishëm në thellimin e raporteve me Selinë e Shenjtë.

Postimi i Osmanit:

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

"Pas dy vitesh pune intensive me Selinë e Shenjtë, kam dekretuar formalisht hapjen e Misionit të Posaçëm të Republikës së Kosovës në Selinë e Shenjtë. Ky është hap i rëndësishëm për Kosovën dhe raportet tona me Selinë e Shenjtë, të cilat do të vazhdojmë t’i thellojmë." shkruan Osmani.