"Paratë lumë...", tre rumunë thyen bankomatin e Raiffeisen Bank në Tiranë për 13 sekonda, arratisen jashtë vendit

Shtetasi rumun terheq parate nga bankomati i Raiffeisen ne Tirane

Tre shtetasit rumune, Florin Oprinoiu 51 vjeç, Marian Mihai 45 vjeç dhe Adrian Simoiu 20 vjeç, kane vjedhur sasi te medha parash në bankomatet e Tiranës dhe më 7 janar 2024 u larguan jashtë vendit.

Pamjet e siguruara nga Lajmifundit.al, tregojne se një prej dy bankave të demtuara nga ngjarja, është Raiffeisen Bank.

Sic shikohet ne videon e policise, bankomati i Raiffeisen eshte cmontuar brenda pak minutave nga njeri prej autoreve te vjedhjes.

Ne video, shihet se si ne sekonden e 0.47 autoret kane hyre ne ambientin e brendshem ku ndodhet bankomati i Raiffeisen.

Me pas, per vetem 13 sekonda, ai arrin te manipuloje pajisjen dhe nxjerr portofolin duke arritur te terheqe parate me anen e kartave bankare te manipuluara qe autoret kane perdorur per kryerjen e vjedhjeve.

"Nga veprimet hetimore intensive të kryera ka rezultuar, se këta shtetas, më datë 09.12.2023 dhe 06.01.2024, kanë tentuar të vjedhin dhe gjithashtu kanë vjedhur, me anë të ndërhyrjes në sistemet kompjuterike, me karta të klonuara, karta të vjedhura në shtete të huaja dhe duke demtuar disa ATM në Tiranë, shuma parash, në disa ATM po në kryeqytet", tha policia.

Me 18 janar 2024 policia beri publik rastin, ku theksoi finalizimin pas një pune të mirëfilltë hetimore disajavore, ndjekur me metoda speciale të hetimit, te operacionit policor te koduar “Goldish Axe".

Operacioni u finalizua nga Sektori për Hetimin e Krimeve Kibernetike në DVP Tiranë, në drejtimin e Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë.

Vodhën shuma monetare duke ndërhyrë në sistemet kompjuterike, me anë të prodhimit të kartave të klonuara, kartave te vjedhura dhe duke dëmtuar ATM, me mjete të forta, për të ndërhyrë në sistemet e tyre, në 2 institucione të ndryshme financiare.

Identifikohen dhe shpallen në kërkim 3 shtetas rumunë.

Zbardhen dhe dokumentohen me prova ligjore, 2 raste mbetur në tentativë dhe 4 vjedhje të kësaj natyre, të kryera nga këta 3 shtetas.

Shpallet në kërkim automjeti tip "Volkswagen", të cilët autorët kanë përdorur për të lëvizur, gjatë ngjarjeve.

Specialistët e Sektorit për Hetimin e Krimeve Kibernetike në DVP Tiranë, në drejtimin e Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë, në vijim të hetimeve për dokumentimin e ngjarjeve të ndodhura më datë 09.12.2023 dhe 06.01.2024, ku u tentua dhe u vodhën disa ATM të institucioneve financiare në Tiranë, menjëherë kanë organizuar punën për identifikimim dhe vënien përpara përgjegjësisë ligjore të autorëve të dyshuar të kësaj veprimtarie kriminale.

Si rezultat i hetimeve intensive të kryera, janë identifikuar dhe shpallur në kërkim shtetasit:

Florin Oprinoiu 51 vjeç, Marian Mihai 45 vjeç dhe Adrian Simoiu 20 vjeç, të tre shtetas Rumune dhe banues në Rumani.

Gjithashtu, nga veprimet hetimore të kryera ka rezultuar se këta shtetas, janë autorë të 2 rasteve të mbetur në tentativë, 1 vjedhjeje në datë 06.01.2024, dhe të 3 vjedhjeve të tjera, të ndodhura më datë 09.12.2023.

Vazhdojnë hetimet për dokumentimin e plotë të këtyre ngjarjeve kriminale dhe identifikimin e autorëve të tjerë të mundshëm të implikuar në këtë veprimtari.

Materialet i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë, për veprime të mëtejshme procedurale.