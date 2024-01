Parashikimi i motit, si do të jenë temperaturat ditën e fundit të javës

Moti gjatë ditës së sotme pritet me kthjellime dhe vranësira të lehta në zonat e ulëta, por vranësira më të dendura do të ketë në zonat Verilindore dhe Juglindore. Pjesa e dytë e ditës do të vijojë me të njëjtat kushte meterologjike duke bërë që i gjithë vendi të jetë I kthjellët dhe me vranësira kalimtare.

Sipas meteoalb, temperaturat e ajrit do të rriten lehtë në mëngjes dhe në mesditë duke luhatur vlerat ditore nga 14 gradë Cderi në 35 gradë, ndërsa era do të fryjë mesatarisht me shpejtësi 35km/h nga drejtimi Veriperëndimor duke krijuar në det dallgëzim mbi 2 ballë.

Ndërkohë edhe ditën e nesërme parashikohen të afërsisht të njëjtat kushte atmosferike.