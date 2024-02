Parashikimi i motit për sot, temperaturat deri në -3 gradë

Sipas meterologeve, moti parashikohet me alternime vranësirash në pjesën e parë të ditës si dhe mot i kthjellët në të gjithë territorin pas orëve të mesditës.

Ngricat do të vazhdojnë të jenë prezente përgjatë akseve rrugore ndërsa temperaturat do të pësojnë rritje të lehtë.

Era do të fryjë me drejtim lindje-verilindje me shpejtësi mesatare 1-8m/sek, ndërsa në bregdet dhe lugina era me shpejtësi deri 10-15m/sek, shoqëruar me valëzimin në dete të forcës 2-3ballë.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Temperaturat parashikohen:

-në zona malore -3 deri 7°C

-në zona e ulëta -2 deri 17°C

-në zona bregdetare 3 deri 17°C