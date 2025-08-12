LEXO PA REKLAMA!

Parashikimi i motit për sot, temperatura deri në 41 gradë

Lajmifundit / 12 Gusht 2025, 08:10
Aktualitet

Vendi ynë edhe këtë të martë do të ndikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme.

Moti parashikohet i kthjellët dhe me kohëzgjatje të orëve me diell në të gjithë territorin.

Temperaturat maksimale pritet të ngjiten deri në 41 gradë Celsius, ndërsa ato minimale 18-25 gradë.

Era do të fryjë me drejtim veriperëndim – verilindje me shpejtësi mesatare 6 m/s, ndërsa në zonat luginore dhe përgjatë vijës bregdetare hera-herës do të arrijë 8-12 m/s.

Valëzimi në det do të jetë i forcës 1-2 ballë.

