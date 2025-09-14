LEXO PA REKLAMA!

Parashikimi i motit për sot: Në orët e mesditës, priten reshje shiu në disa zona

Lajmifundit / 14 Shtator 2025, 07:42
Sot vendi ynë do të ndikohet nga masa ajrore relativisht të qëndrueshme, duke sjellë një mot kryesisht të kthjellët në pjesën më të madhe të territorit

Sipas SHMU-së, parashikohen alternime të vranësirave të pakta deri mesatare, të cilat në orët e mesditës dhe pasdites do të shoqërohen me reshje të dobëta shiu, kryesisht në zonat malore

Pjesa tjetër e territorit pritet të jetë pa reshje, me kushte të qëndrueshme atmosferike gjatë gjithë ditës.

Era do të fryjë kryesisht nga drejtimi juglindje-jugperëndim, me shpejtësi mesatare rreth 6 m/s. Në zonat luginore dhe përgjatë vijës bregdetare në jug, era do të jetë disi më e fortë, duke arritur herë pas here shpejtësinë 6-11 m/s.

