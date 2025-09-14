Parashikimi i motit për sot: Në orët e mesditës, priten reshje shiu në disa zona
Sot vendi ynë do të ndikohet nga masa ajrore relativisht të qëndrueshme, duke sjellë një mot kryesisht të kthjellët në pjesën më të madhe të territorit
Sipas SHMU-së, parashikohen alternime të vranësirave të pakta deri mesatare, të cilat në orët e mesditës dhe pasdites do të shoqërohen me reshje të dobëta shiu, kryesisht në zonat malore
Pjesa tjetër e territorit pritet të jetë pa reshje, me kushte të qëndrueshme atmosferike gjatë gjithë ditës.
Era do të fryjë kryesisht nga drejtimi juglindje-jugperëndim, me shpejtësi mesatare rreth 6 m/s. Në zonat luginore dhe përgjatë vijës bregdetare në jug, era do të jetë disi më e fortë, duke arritur herë pas here shpejtësinë 6-11 m/s.