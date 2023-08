Parashikimi i motit për ditën e sotme, temperatura deri në 36 gradë celsius

Ditën e premte vendi ynë do të ndikohet nga kushte të qëndrueshme atmosferike.

Moti parashikohet me alternime kthjellimesh dhe vranësirash mesatare deri të dendura, kryesisht përgjatë relieveve kodrinore-malore.

Era do të fryjë me drejtim veriperëndim-verilindje me shpejtësi mesatare 1-8m/s, ndërsa në bregdet e lugina fiton shpejtësi deri 15m/s. Valëzimi në dete do të jetë i forcës 2-3ballë.

Temperaturat për Tiranën 20°/32°C, në zonat malore 15°/29°C, në zonat e ulta 15°/36°C, në zonat bregdetare 18°/32°C.