Parashikimi i motit për sot, temperaturat arrijnë deri në 35 gradë celsius

Shqipëria do të përjetojë sot një ditë tipike vere, me mot të kthjellët dhe temperatura të larta gjatë gjithë ditës.

Sipas MeteoAlb, mëngjesi do të nisë me kthjellime në të gjithë territorin dhe temperatura të freskëta që variojnë nga 16°C deri në 19°C, duke ofruar kushte të favorshme për nisje drejt bregdetit apo zonave malore.

Gjatë paradites, rrezatimi diellor do të intensifikohet, duke çuar temperaturat në vlera 30–33°C. Kulmi i nxehtësisë do të regjistrohet në orët 14:00–16:00, kur termometri pritet të ngjitet deri në 35°C, kryesisht në zonat e ulëta dhe urbane si Tirana, Elbasani dhe Fieri.

Edhe pasditja dhe mbrëmja do të vijojnë me mot të kthjellët, ndërsa temperaturat do të zbresin gradualisht në 24–27°C.

Natën do të rikthehen temperaturat më të freskëta, në intervalin 20–22°C, duke sjellë kushte të rehatshme për pushim pas një dite të nxehtë.