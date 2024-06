Parashikimi i motit për 1 qershorin, sa do të shkojnë temperaturat

Sipas MeteoAlb, depërtimi i masave ajrore nga Afrikës drejt brigjeve të Mesdheut me ndikim deri në Ballkan do të sjellë në vendin tonë; mot të kthjellët dhe temperatura të larta gjatë gjithë paradites.

Ndërsa pjesa e dytë e ditës do të dominohet nga kthjellime dhe vranësira të lehta e kalimtare në bregdet dhe zonat e ulëta duke lënë me kthjellime dhe vranësira disi më të dendura zonat malore Lindore, por nuk priten reshje.

Temperaturat e ajrit vijojnë të rriten në mëngjes dhe në mesditë duke luhatur vlerat ditore nga 12°C vlera më e ulët në verilindje të vendit deri në 33 gradë Celsius pritet vlera maksimale në qytetin e Gjirokastrës dhe Kuçovës.

Era do të fryjë mesatare si në tokë dhe në det me shpejtësi deri në 40 km/h nga drejtimi Jugor – Jugperëndimor; kjo do të sjellë në brigjet detare dallgëzim 2 – 3 ballë.