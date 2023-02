Moti merr kthesën drastike në fundjavë, Drejtoria e Përgjithshme Detare del me njoftimin e rëndësishëm

Njoftim për përkeqësim të motit !

Në bazë të parashikimit për situatën hidrometeorologjike të përkeqësuar përgjatë bregdetit Shqiptar gjatë datave 25 - 26 Shkurt 2023 duke filluar nga ora 22:00 datë 24 shkurt 2023 do kemi përkeqësim të motit ku era do të jetë me drejtimin Jug-Jug-Lindje në forcën deri në forcën 7-8bft me shpejtësi ere deri 30-35m/s dhe lartësi dallge nga 2.50 deri 3.50 metra.

Me qëllim parandalimin e çdo situate të papritur për shkak të kushteve atmosferike kërkojmë bashkëpunimin e të gjithë subjekteve që ushtrojnë veprimtari në fushën e detarisë, për të marrë të gjitha masat e nevojshme për sigurimin e mjeteve në port dhe rritje e gadishmerisë së ekuipazhit në mjetet lundruese.

Përmirësimi i situatës hidrometeorologjike të perkeqesuar do të jetë mbas datës 27 Shkurt 2023 ora 06:00.