Parashikimi i motit, 27 tetor 2025
Ditën e hënë, vendi ynë do të ndikohet nga kushte atmosferike të paqëndrueshme.
Moti parashikohet me vranësira mesatare deri të dendura si dhe alternime kthjellimesh prej orëve të mesditës e pasdite. Prezencë e reshjeve të shiut me intensitet mesatar në formën e shtrëngatave afatshkurtra shoqëruar me shkarkesa elektrike priten që në orët e para deri në orët e mëngjesit kryesisht përgjatë Ultësirës Perëndimore.
Pas orëve të mëngjesit reshjet e shiut parashikohen me intensitet të ulët përgjatë Ultësirës Perëndimore ndërsa përgjatë relieveve malore hera – herës në formën e shtrëngatave afatshkurtra. Pas orëve të mesditës reshjet humbasin territor duke u lokalizuar në relievet malore në lindje.
Në Alpe parashikohen reshje bore me intensitet të ulët.
Mjegull pritet përgjatë zonave luginore në orët e mëngjesit të e mbrëmjes si dhe në momentin e reshjeve të shiut.
Era do të fryjë me drejtim kryesor perëndimin, me shpejtësi mesatare 5m/s, ndërsa përgjatë vijës bregdetare dhe lugina era do të fitojë shpejtësi deri në 10m/s.
Valëzimi i detit pritet të jetë i forcës 1-2 ballë.