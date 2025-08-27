Parashikimi i motit 27 gusht/ Kthjellime dhe vranësira në mesditë, ja sa do të shkojnë temperaturat sot!
Lajmifundit / 27 Gusht 2025, 08:10
Aktualitet
Ditën e sotme vendi ynë do të ndikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme. Sipas Shërbimit Meteorologjik Ushtarak, moti parashikohet të jetë me kthjellime dhe vranësira të pakta kalimtare në orët e mesditës në veri të vendit.
Era do të fryjë me drejtim verilindje – veriperëndim me shpejtësi mesatare 8 m/s, ndërsa në zonat luginore dhe përgjatë vijës bregdetare hera-herës do të fitojë shpejtësi deri në 10 m/s.
Valëzimi në det do të jetë i forcës 1-2 ballë.