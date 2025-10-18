Parashikimi i motit, 18 tetor 2025
Ditën e shtunë, vendi ynë do të vijojë të ndikohet nga kushte atmosferike të paqëndrueshme, duke sjellë reshje dhe vranësira në shumicën e territorit.
Sipas parashikimeve meteorologjike, moti do të jetë kryesisht i vranët, i shoqëruar me reshje shiu me intensitet të ulët.
Në zonën qendrore të vendit, reshjet pritet të jenë më të dukshme dhe me intensitet mesatar, në formën e shtrëngatave afatshkurtra.
Pas orëve të pasdites, pritet një përmirësim i kushteve, me zhvendosjen e reshjeve drejt veriut të vendit, ku do të mbeten me intensitet të ulët.
Era do të fryjë me drejtim verilindje jugperëndim, me shpejtësi mesatare rreth 8 metra për sekondë.
Në zonat luginore dhe përgjatë vijës bregdetare, era mund të arrijë shpejtësi deri në 12 metra për sekondë. Sa i përket gjendjes në det, valëzimi në detet Adriatik dhe Jon do të jetë i ulët, me forcë 1 deri në 2 ballë.