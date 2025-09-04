Parashikimi ditor, ja si do të jetë moti sot, 4 shtator 2025
Sipas parashikimeve, territori shqiptar në orët e para të mëngjesit do të jetë nën ndikimin e vranësirave të shumta të cilat pritet të jenë dominante përgjatë gjithë ditës.
Gjithashtu do të ketë rritje të ndjeshme të lagështirës në ajër e cila herë pas here do të krijojë mundësi për reshje shiu, kryesisht në zonat Jugore dhe pjesërisht në qendër.
Parashikohet që orët e pasdites dhe mbrëmjes të përmirësojnë dukshëm kushtet atmosferike në të gjithë territorin e vendit.
Temperaturat e ajrit do të ulen në orët e mëngjesit, por rriten lehtë në mesditë duke u luhatur nga 9°C vlera më e ulët deri në 33°C vlera më e lartë në rang vendi.
Era do të fryjë e mesatare deri e fortë në det duke arritur shpejtësinë mbi 50 km/h nga drejtimi Veriperëndimore; për pasojë në brigjet detare do të krijohen dallgë 3 ballë.