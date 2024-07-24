LEXO PA REKLAMA!

Parandalohet tragjedia në det/ Anija shqiptare shpëton gomonen me 20 palestinezë

Lajmifundit / 24 Korrik 2024, 14:27
Ministri i Mbrojtjes Niko Peleshi ka njoftuar ditën e sotme se anija shqiptare e patrullimit Oriku ka shpëtuar një gomone me emigrantë që rrezikonin të mbyteshin në detij Egje.

Përmes një postimi në Facebook Peleshi tha se emigrantët i janë dorëzuar Rojës Bregdetare greke për procedurat e mëtejshme, për shkak se ndodheshin në ujërat territoriale që i përkasin Greqisë.

Gjithashtu anija Oriku është caktuar prej kohësh si një ekuipazh paqeruajtës që ndihmon në monitorimin e Egjeut me detyrë të caktuar nga NATO.

“Anija shqiptare Oriku me mision në detin Egje vijon kontributin në parandalimin e emigracionit të paligjshëm në ujërat e Aleancës. Ekuipazhi shqiptar, gjatë lundrimit në rajonin e patrullimit, shpëtoi një gomone në vështirësi me 20 persona në bord. Shtetasit nga Palestina iu dorëzuan Rojës Bregdetare greke për procedurat e mëtejshme,” shkruan Peleshi.

