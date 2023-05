Parandalohet krimi në familje/ Tentoi të vriste bashkëshorten me urdhër mbrojtjeje, në pranga 40-vjeçari

Parandalohet ngjarja kriminale në Durrës. Një 40 vjecar ka rënë në pranga e policisë pasi kërkëcoi me armë për ta vrarë bashkëshorten e tij, e cila ishte me urdhër mbrojtje.

Burime zyrtare të policisë, thanë se në kuadërt të operacionit “Shkallnuri” arrestuan 40 vjecarin Lulzim Haxhiu, i dyshuar se do kryente krim në familje.

Dyshohet se 40-vjeçari po kërkonte bashkëshorten për ta vrarë, e cila ishte larguar nga banesa, së bashku me fëmijët. Për shkak te dhunës së ushtruar nga 40-vjecari, gruaja ishte e pajisur me urdhër mbrojtjeje nga Gjykata e Durrësit, që prej datës 04.05.2023.

Njoftimi i policise:

Finalizohet opracioni policor i koduar “Shkallnuri”.

Me armë zjarri me vete, me të cilën dyshohet se do të kryente krim në familje ndaj bashkëshortes së tij, e cila ishte me urdhër mbrojtjeje, kapet dhe vihet në pranga 40-vjeçari.

Sekuestrohen një armë zjarri automatik MPSH dhe municon luftarak.

Shërbimet e Komisariatit të Policisë Durrës, falë inteligjencës informative se një shtetas po qarkullonte me armë zjarri në fshatin Shkallnur, Durrës, dhe dyshohet se do kryente krim në familje, menjëherë kanë organizuar punën për parandalimin e ngjarjes dhe kapjen e shtetasit që qarkullonte me armë zjarri.

Falë vlerësimit në kohë reale të informacionit, si dhe reagimit të menjëhershëm të strukturave të Policisë Durrës, në kuadër të operacionit policor të koduar “Shkallnuri”, u bë lokalizimi, kapja dhe arrestimi në flagrancë i shtetasit Lulzim Haxhiu, 40 vjeç, banues në fshatin Shkallnur, Durrës.

Shërbimet e Policisë, gjatë kontrollit në automjetin me të cilin qarkullonte ky shtetas, gjetën dhe sekuestruan një armë zjarri tip automatik PMSH me karikator me municion luftarak.

Nga veprimet hetimore rezultoi se ky shtetas ishte larguar prej disa ditësh nga banesa, sepse bashkëshortja e tij është e pajisur me urdhër mbrojtjeje nga Gjykata e Durrësit, që prej datës 04.05.2023, për shkak të dhunës së ushtruar nga ky shtetas.

Dyshohet se 40-vjeçari po kërkonte bashkëshorten për ta vrarë, e cila ishte larguar nga banesa, së bashku me fëmijët. Ndërhyrja në kohë e Policisë për kapjen e tij parandaloi ngjarjen e rëndë kriminale.

Materialet procedurale i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Durrës, për veprime të mëtejshme.